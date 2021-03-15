РИАМО - 15 мар. Следователи проводят проверку по факту драки подростков в спортивной секции на северо-востоке Москвы, после которой госпитализировали 14-летнего мальчика, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В детскую больницу 13 марта доставили несовершеннолетнего с многочисленными травмами лица.

«Предварительно установлено, что подросток получил травмы в ходе драки со сверстником во время посещения спортивной секции, расположенной на северо-востоке Москвы», — сказала Иванова.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родители и сотрудники спортучреждения.

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