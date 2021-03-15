РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мар. Более трех тысяч человек приняли участие в масленичных гуляниях в подмосковных Котельниках за неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Котельниках подошла к концу масленичная неделя. За всю неделю масленичных гуляний в них приняло участие больше трех тысяч жителей», - говорится в сообщении.

На праздновании проводов Масленицы чучело жители города не жгли. Вместо этого состоялся фестиваль масленичных кукол «Ой, Маслена - красота». Конкурсному жюри представили 67 нарядных кукол, изготовленных руками жителей. Комиссию возглавил глава округа Сергей Жигалкин, он высоко оценил творческий подход участников конкурса. Все гости могли также принять участие в голосовании для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Масленицу встретили в одном из любимых мест отдыха горожан - на площади у ДК «Силикат». Почетным гостем праздника стал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Сюрпризом для жителей стал выезд Масленицы на площадь на телеге с лошадьми под песни народного коллектива «Фольклорный ансамбль «Русская песня». В этот день для гостей праздника выступили городские творческие коллективы, цыганский ансамбль, артисты «Балтийского цирка», любимые всеми песни исполнила заслуженная артистка России Светлана Бочкова.

«Считаю, что праздник получился замечательный. Шумные и веселые народные гуляния, яркие наряды, богатый стол - воплощение широкой русской души», - отметил Жигалкин.