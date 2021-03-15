РИАМО - 15 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает в соцсети Instagram три пары билетов на фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика».

Мероприятие пройдет 20 марта с 14:00 до 23:00 в клубе «Известия Hall» в Москве.

Для участия в конкурсе необходимо выложить скриншот конкурсной сторис и отметить @riamo.ru и @irishweekru.

Трех победителей выберут случайным образом 18 марта. Каждый из них получит по паре билетов в одни руки.

Как сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте», на мероприятии прозвучат исполненные ирландской свободы песни Тинтал, бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard.

Специальным гостем праздника станет истинный ирландец Конор Мюррей по прозвищу «The Psyсho Paddy» и его группа The Clover Rovers. На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Ars Longa, Celteria, Celtic Wind и Festival Irish Dance.