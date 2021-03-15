РИАМО - 15 мар. Специалисты АО «Мосгаз» в ходе проверки не выявили утечек газа в здании, где расположена редакция «Новой газеты», сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее «Новая газета» на своем сайте сообщила о том, что неизвестные совершили химическую атаку на здание редакции в Потаповском переулке в Москве. В здании ощущается стойкий и резкий химический запах. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

«В 12:12 в диспетчерскую АО «Мосгаз» по линии «112» поступила заявка о запахе газа в доме №3, строение 1 на Потаповском переулке. Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты организации с помощью приборов тщательно проверили подвальные помещения на объекте, а также колодцы в радиусе 50 метров. По итогам обследования утечек сетевого газа обнаружено не было.