РИАМО - 15 мар. В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась возможность вызвать и отслеживать бригады аварийной газовой службы «Мособлгаза», сообщает пресс-служба системы.
Чтобы отслеживать бригады газовиков, в приложении нужно только ввести номер телефона, с которого был совершен звонок на номер 112.
Также в приложении есть функция, с помощью которой можно отправить службы в помощь своим связанным контактам – детям, пожилым родственникам, близким людям, местоположение которых можно видеть с помощью сервиса.
С помощью приложения также можно помочь пострадавшим, найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения.
Операторы Системы-112 на сегодня уже приняли порядка 5 тыс. обращений от пользователей приложения. По каждому вызову было организовано оперативное реагирование и помощь пострадавшим.
Мобильное приложение региональной Системы-112 Московской области было запущено летом 2017 года. Оно стало первым подобным приложением в России. Скачать его можно в App Store и Google Play.
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