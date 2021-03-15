РИАМО - 15 мар. В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась возможность вызвать и отслеживать бригады аварийной газовой службы «Мособлгаза», сообщает пресс-служба системы.

«Мобильное приложение Службы спасения Московской области – это еще один удобный способ связи с операторами 112. В последнем обновлении пользователям наряду с возможностью видеть местонахождение скорой помощи, отправленной на вызов, теперь можно отслеживать и бригады «Мособлгаза», - говорится в сообщении.

Чтобы отслеживать бригады газовиков, в приложении нужно только ввести номер телефона, с которого был совершен звонок на номер 112.

Также в приложении есть функция, с помощью которой можно отправить службы в помощь своим связанным контактам – детям, пожилым родственникам, близким людям, местоположение которых можно видеть с помощью сервиса.

С помощью приложения также можно помочь пострадавшим, найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения.

Операторы Системы-112 на сегодня уже приняли порядка 5 тыс. обращений от пользователей приложения. По каждому вызову было организовано оперативное реагирование и помощь пострадавшим.

Мобильное приложение региональной Системы-112 Московской области было запущено летом 2017 года. Оно стало первым подобным приложением в России. Скачать его можно в App Store и Google Play.

Как пользоваться мобильным приложением системы‑112>>