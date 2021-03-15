РИАМО - 15 мар. В Москве неизвестные совершили химическую атаку на вход в здание, где расположена редакция «Новой газеты». Об этом сообщается на сайте издания.

Здание находится в Потаповском переулке, дом 3. В помещениях сохраняется стойкий и резкий химический запах. Его чувствуют не только посетители и сотрудники редакции, но также люди из других организаций, офисы которых расположены в этом здании.

«Источник атаки пока не установлен», — говорится в сообщении.

Здание представляет собой режимный объект. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

В редакции заявили, что это не первый случай химической атаки на здание.

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