РИАМО - 15 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает в соцсети «ВКонтакте» билеты в Московский Губернский театр на спектакль «Свадьба Кречинского» с Антоном Хабаровым в главной роли.

Всего разыгрываются четыре пары билетов на спектакль, который пройдет 20 марта в 18:00.

Чтобы выиграть билеты, пользователям нужно подписаться на группы «РИАМО в Москве», Московский Губернский театр, а также сделать репост конкурсного сообщения.

Также нужно выбрать одну из ячеек и написать ее номер в комментариях под этим постом по принципу «Морского боя». Одному участнику разрешен только один комментарий. Победителем признают того, кто первым назвал выигрышную ячейку.

Победителей конкурса выберут 18 марта или когда будут названы все ячейки.