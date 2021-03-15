РИАМО - 15 мар. Рубль будет пытаться укрепиться на отметки 73-72 рубля за доллар, но такое развитие событий возможно только в случае отсутствия негативных новостей с мировых рынков и дальнейших санкций, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению аналитиков, отечественная валюта остается стабильной и немного пытается укрепляться. Постепенное снижение курса доллара пока остается основной тенденцией укрепления рубля.

«Сейчас рубль торгуется в диапазоне 73,30-73,40 за доллар. Пока нет очевидных негативных новостей по санкциям, поэтому рубль будет пытаться еще укрепиться и пробить отметку в 73, чтобы окрепнуть в районе 72,50. Но это до тех пор, пока нет никаких негативных новостей», — говорится в материале.

Тем не менее, участники рынка по-прежнему опасаются новых санкций со стороны Запада — они могут возникнуть в любой момент.

Также участники рынка пытаются определить, куда в будущем пойдут цены на нефть пойдут. С 2008 года идет понижательный тренд на нефть. Если цена упрется в него, то нефть, вероятно, будет стоить 78 долларов за баррель.