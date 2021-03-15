РИАМО - 15 мар. Рубль будет пытаться укрепиться на отметки 73-72 рубля за доллар, но такое развитие событий возможно только в случае отсутствия негативных новостей с мировых рынков и дальнейших санкций, сообщает Федеральное агентство новостей.
По мнению аналитиков, отечественная валюта остается стабильной и немного пытается укрепляться. Постепенное снижение курса доллара пока остается основной тенденцией укрепления рубля.
Тем не менее, участники рынка по-прежнему опасаются новых санкций со стороны Запада — они могут возникнуть в любой момент.
Также участники рынка пытаются определить, куда в будущем пойдут цены на нефть пойдут. С 2008 года идет понижательный тренд на нефть. Если цена упрется в него, то нефть, вероятно, будет стоить 78 долларов за баррель.
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