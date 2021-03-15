РИАМО - 15 мар. Многофункциональный общественный центр «Высота» открыли после масштабной реконструкции кинотеатра в столичных Кузьминках, сообщат пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый дом по реновации на Волгоградском проспекте, 161А, а также общественный центр «Высота» на улица Юных Ленинцев, 52.

«Кузьминки можно назвать «столицей» реновации. В этом районе в программу вошли 287 домов — больше чем в любом другом районе города. В новые квартиры должны переехать свыше 64 тысяч человек. <…> Сегодня мы начали заселение уже пятого дома», — сказал Собянин.

Завершение работ по реконструкции бывшего кинотеатра «Высота» позволило создать новую точку притяжения для жителей района, подчеркнул градоначальник.

Кинотеатр «Высота» построили в 1965 году. После комплексной реконструкции общая площадь здания увеличилась до 9,2 тыс кв м. С помощью технологии 3D-сканирования специалисты восстановили историческую вывеску кинотеатра: теперь она украшает современный фасад общественного центра.

В здании центра будет работать кинокомплекс с четырьмя залами, два из них будут показывать стереоскопические 3D-фильмы. Залы оснастят креслами комфорт-класса и системами тифлокомментирования для слабослышащих.

Кроме того, будет реализована новая концепция бесконтактного кинобара. Зрители смогут заказать попкорн и напитки онлайн, после чего забрать их на стойке в самом кинотеатре. Ожидается, что для посетителей обновленный кинотеатр откроется в ближайшие месяцы.

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