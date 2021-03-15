РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. На первенстве Московской области по боксу на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр Александра Поветкина спортсмены из Люберец заняли одно второе и два третьих места, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первенство Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр Александра Поветкина прошло в Чехове.

«Спортсмены КСШОР Люберец показали следующие результаты: второе место у Эрика Саркисяна в весовой категории 63 килограмма, третьи места у Руслана Ситникова - весовая категория 42 килограмма и Дмитрия Терехова - весовая категория 70 килограммов», - говорится в сообщении.

Всего в турнире участвовали порядка 110 спортсменов - призеров зональных соревнований.