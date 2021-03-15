РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Призовые места заняли люберецкие спортсмены на первенстве и чемпионате России, а также на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине сетокан, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Видном. В них участвовали более 1,2 тысячи спортсменов из 39 регионов России.

«Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец в составе сборной команды Московской области выступили на первенстве и чемпионате России, а также на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина - сетокан). Люберчане завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали», - говорится в сообщении.

Призером Кубка России среди ветеранов стал Сергей Аболенский, он занял второе место (ката, мужчины 40-49 лет). В тройке лидеров на всероссийских соревнованиях оказался Евгений Синякин, занявший третье место (ката, мальчики 11 лет).

В первенстве России одними из лучших стали Милана Инькова, занявшая первое место (ката, девочки 12 лет) и Софья Климович, занявшая третье место (кумите, девушки 15 лет).