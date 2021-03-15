РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Работу розничных рынков и другие актуальные вопросы сферы потребительского рынка, услуг и рекламы обсудит в понедельник во время онлайн-встречи с жителями Люберец заместитель главы администрации округа Александр Семенов.

«Уважаемые люберчане! В понедельник, 15 марта, проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы работы розничных рынков на территории городского округа Люберцы, а также другие актуальные проблемы. Начало встречи в 18:30», - сказал Семенов.

Свои вопросы жители могут направить заранее на адрес электронной почты: lubtorgadm@mail.ru или озвучить по телефону: 8(905)742-13-65.

Ссылка на Zoom конференцию. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.