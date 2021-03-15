РИАМО - 15 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что региональный парламент работает над вопросом борьбы с незаконными свалками, ответственность за нарушения предлагается существенно ужесточить. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

При этом речь идет не только о нарушениях физлиц, но и о более крупных масштабах. Например, о случаях, когда предприятия незаконно сбрасывают строительный и прочий мусор.

«В Подмосковье тема экологии традиционно стоит на передовой. Мы провели мусорную реформу и активно боремся с незаконными свалками. Так, был создан специальный реестр, интерактивная карта, из которой муниципалитеты получают информацию о незаконных навалах мусора и оперативно их убирают. Ставятся фотоловушки, которые фиксируют нарушения. Сегодня их установлено уже более двух сотен», – сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что самым эффективным методом борьбы с данной проблемой должно быть недопущение нарушений. Так, Мособлдума совместно с областным Минэкологии приняла решение увеличить штрафы за незаконный сброс мусора.

«Но объективно проблема настолько широка, что мер в одном только Подмосковье будет недостаточно. Нарушители вполне могут выбросить мусор, просто выехав за границу Московской области», – подчеркнул председатель областного парламента.

По его словам, другие регионы РФ также часто сталкиваются с проблемой, а это значит, что ответственность для нарушителей должна быть существенной и единой по всей стране.

«Например, Москве эта тема не чужда. В частности, на территории новой Москвы фиксируется огромное количество незаконных мусорных навалов. То есть как минимум для Москвы и Подмосковья это точно общая проблема, поэтому считаю, что нам вместе с московским парламентом нужно выработать консолидированную позицию и выступить единым блоком, коллективно обратившись к коллегам в Госдуму. Необходимы изменения в федеральный КоАП», – резюмировал Брынцалов.