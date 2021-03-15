РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Жителям подмосковных Люберец в ходе плановых бесед напомнили о противопожарных правилах, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

«Люберецкий отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с пожарно-спасательным отрядом №16 ежедневно проводит работу по предупреждению гибели и травматизма на пожарах. Сотрудники рассказывают людям о противопожарных правилах, а также о том, как вести себя при пожаре», - говорится в сообщении.

Данная работа позволит существенно снизить и стабилизировать обстановку с пожарами на территории городского округа.