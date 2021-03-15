РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жителей подмосковного Подольска просят сообщать о наркопритонах в дежурную часть УМВД или по телефону доверия, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также консультации и оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых в период с 15 по 26 марта на территории обслуживания УМВД России по Подольску проводится Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

«Уважаемые жители городского округа Подольск, если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам: 8(496)763-02-63 - дежурная часть УМВД России по Подольску или 8(495)609-49-52 - телефон доверия ГУ МВД России по Московской области», - говорится в сообщении.