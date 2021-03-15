РИАМО - 15 мар. Новая неделя Московского педагогического форума будет посвящена преподаванию общественных наук, на форме обсудят анализ источников, а учителя обменяются опытом в разных форматах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такие дисциплины, как история, обществознание, право, экономика, в значительной мере определяют успешность существования ребенка в современном поликультурном мегаполисе», — сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Учителя смогут поговорить с ведущими экспертами, представителями вузов, научно-исследовательских институтов, Федерального института педагогических измерений и многих других направлений, где существуют интересные методы преподавания общественных наук.

Для участников форума пройдут мастер-классы, круглые столы, методические клубы, экспертные сессии и интервью. Там обсудят, как должен выглядеть современный учебник по обществознанию и рассмотрят разные варианты его содержания. Для преподавания истории предложат практические принципы и онлайн-ресурсы для подготовки уроков.

Также на форуме можно узнать об инновационных подходах, дистанционном обучении и основных направлениях развития образования в столице. На онлайн встречах эксперты уже определили тренды в математическом, естественно-научном и гуманитарном образовании. Департамент образования и науки Москвы рассказал о совместных проектах с министерством образования и профподготовки Испании.

Для участия в форуме следует пройти электронную регистрацию. Записи трансляций можно посмотреть на сайте Московского образовательного телеканала.