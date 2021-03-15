РИАМО - 15 мар. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на масленичных гуляниях в Подмосковье 13 и 14 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели работали в Солнечногорске, Одинцовском округе, Кашире, Зарайске, Озерах, Химках, Коломне, Шатуре, Серебряных Прудах и Луховицах. Они контролировали соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздника.

«Обычаи масленичных гуляний связаны с возможными рисками, особенно во время кульминации праздника – обряда сжигания чучела. Огнеборцы дежурили на мероприятиях на протяжении двух дней, следили за соблюдением противопожарных требований, проводили инструктажи и профилактические беседы с отдыхающими, напоминая о мерах безопасности», – сказал заместитель начальника Коломенского территориального управления Владимир Проскуряков.

Он отметил, что на массовых гуляниях в честь Масленицы также организовали выставку пожарно-спасательной техники. Участники праздника могли познакомится с оснащением автоцистерн и аварийно-спасательных автомобилей. Кроме того, гражданам рассказали, какое оборудование применяется в различных ситуациях.

«Присутствующие на празднике дети с радостью примерили боевую одежду и посидели за рулем пожарной машины», – добавил Проскуряков.