РИАМО - 15 мар. Около 124 тысяч детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории Московской области, могут рассчитывать на выплаты до 100% от прожиточного минимума, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она уточнила, что в регионе исполняется указ президента России о выплатах малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети возрастом от 3 до 7 лет.

«Размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% прожиточного минимума и будет зависеть от того, вышла ли семья из черты бедности. Если при выплате пособия в размере 50% от прожиточного минимума на детей в возрасте от 3 до 7 лет средний душевой доход семьи все равно остается ниже на человека, чем по области, то тогда назначаем пособия в 75% и так далее. В 2020 году таких детей у нас было 112 тысяч, в 2021 году мы предполагаем, что их будет 124 тысячи», - сказала Фаевская на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Она добавила, что около 80% детей будут получать пособия в размере прожиточного минимума, 9% - будут получать 75% от прожиточного минимума и около 11% - будут получать 50% от прожиточного минимума.

Также в 2021 году вводятся новые условия для получения таких выплат.

«Это имущественная оценка семьи. То есть каждая семья, претендующая на выплату, может иметь одну квартиру, один жилой дом, один садовый дом, один гараж и машиноместо. Это не касается многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов», - отметила Фаевская.

Заявления на такие пособия можно подать с 1 апреля и до конца текущего года.​