РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки в Московской области после лечения от Covid-19 выздоровели и выписались 450 человек, с начала пандемии в регионе вылечили 182 485 пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе выявлено 223 095 случаев инфицирования Covid-19.

В Московской области проводится масштабная вакцинация населения от коронавируса. Сделать прививку можно в медучреждениях региона, а также в выездных пунктах.

Прививку от Covid-19 уже сделали более чем 310 тысяч человек. Каждый день в регионе вакцинируется 10-12 тысяч граждан.

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15 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.