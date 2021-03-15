РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Боксеры из Королева завоевали серебро и бронзу первенства Московской области на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр Александра Поветкина, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель Королевской федерации бокса.

Первенство Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр Александра Поветкина прошло с 11 по 14 марта в Чехове.

«Боксеры Королевской федерации бокса также приняли участие в данных соревнованиях и вернулись домой с победой. Арсений Харчевников завоевал серебряную медаль. Алий Эльдаров и Виктор Алексеев завоевали бронзовые медали в своих категориях», - сказала собеседница агентства.

Тренируются ребята у Владислава Зычкова.