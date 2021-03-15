РИАМО - 15 мар. За последние сутки в Подмосковье выявили 627 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировали 223 095 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки скончались 32 человека с подтвержденным коронавиурсом, за все время пандемии умерло 5099 пациентов.

«Рекомендуем вам при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

15 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.