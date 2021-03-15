РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 мар. Компания ООО «Ягодная долина» приступила к установке теплиц в деревне Еремино Щелкова, где будут выращивать спаржу, голубику, малину и клубнику, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Пока на площадке можно увидеть только блестящие металлические опоры и заготовки каркасов для будущих теплиц, но уже летом в теплицах на 4 гектарах земли будут выращивать клубнику. К посадкам ягоды планируют приступить уже в мае. Клубника будет расти на высоких стеллажах, в кокосовых матах из Шри-Ланки. Установят инновационную систему полива из Израиля - абсолютно автоматизированную», - говорится в сообщении.

Рядом уже обустроен котлован под искусственный водоем на 10 тысяч кубометров. Сделан он с запасом, поскольку после клубники появятся и другие ягоды. Будет высажено 50 гектаров голубики, 15 - малины и 30 гектаров спаржи. По расчетам, уже в июле будет получен первый урожай.