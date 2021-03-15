РИАМО - 15 мар. В праздновании последнего дня Масленицы в Центральном городском парке и на пешеходной улице Победы в подмосковном Реутове приняли участие порядка четырех тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Всего к масленичным гуляниям присоединились почти четыре тысячи жителей нашего города. Горожане широко отметили этот народный праздник в Центральном парке и на пешеходной улице. Гости праздника, пришедшие на пешеходную улицу, представили на конкурс самостоятельно сделанную куклу-Масленицу. Талант и выдумку проявили около 30 авторских коллективов, активно включились команды детских садов и школ. Гости мероприятия также принимали участие в русских играх и забавах и стали зрителями концертов творческих народных коллективов города», - сказал Каторов.

Градоначальник уточнил, что и в Центральном парке, и на пешеходной улице для гостей праздника с 11:00 до 16:00 работали тематические площадки, фотозоны, гастрономические ярмарки и многое другое.

«Благодарю всех за участие, а организаторов и артистов - за прекрасное настроение, которое они подарили нашим горожанам!» - добавил Каторов.

Поздравления жителям Реутова передал и депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

«Очень радует, что традиция этого древнего праздника остается неизменной, особенно приятно наблюдать за тем, как из маленьких детей Реутова выросли гармонично развитые подростки, уважающие культуру и народные обычаи», - отметил он.