РИАМО - 15 мар. Около 13 тысяч блинов раздали бесплатно на масленичных ярмарках в Московской области за выходные дни, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Гостей на масленичных гуляньях в эти выходные угощали горячими блинами и чаем. На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тыс блинов. Из них порядка 13 тыс порций жителям раздали бесплатно», - сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, большой популярностью пользовались блины классические и с медом.

«Блины на праздник пекли и продавали не только на ярмарках, а также в нестационарных торговых объектах, кафе и ресторанах. В течение масленичной недели в 28 муниципалитетах Московской области было организовано более 30 тематических ярмарок», - подчеркнул Воскресенский.

Он отметил, что на праздничных ярмарках жители могли купить и другую продукцию местных производителей – сыр, молочные продукты, мясо, рыбу, колбасные и кондитерские изделия.

Были организованы интерактивные площадки с традиционными масленичными забавами, театральные представления, выступление народных ансамблей, катание на собачьих упряжках, лошадях, снегоходах, с детской анимацией и многое другое.