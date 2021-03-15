РИАМО - 15 мар. Компания «РИО-Полимер», которая уже второй год работает в промышленном парке «Алешино» Пушкинского городского округа, получила разрешение на строительство административного здания производственного комплекса, в мае производство расширят, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«В настоящий момент в производственном комплексе трудятся 170 человек. Планируется создание еще 180 рабочих мест. Сейчас производство располагается на 4 тыс кв м. К концу года площадь объекта достигнет 10 тыс кв м. Проект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Сейчас работают уже три линии производства. Они перерабатывают 1 тыс т полимеров и получают 600 т гранул в месяц. Из гранул делают строительные изделия, например, водопроводные трубы.

К концу мая на предприятии планируют запустить четвертую линию производства. Благодаря этому в будущем компания сможет производить строительные изделия из собственных полимеров. Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.