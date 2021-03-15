РИАМО - 15 мар. Почтовые отделения в Подмосковье планируют привести в порядок до 1 августа, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов в понедельник.

«Ремонт почтовых отделений. У нас туда приходит более 3,5 млн человек. Наша задача - до 1 августа текущего года все их привести в порядок», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев отмечал, что отделения «Почты России» в регионе должны быть максимально комфортными для посетителей. Всего в Московской области намерены привести в порядок свыше 300 почтовых отделений. Кроме того, «Почта России» откроет в Подмосковье еще 10 отделений и установит 135 постаматов.