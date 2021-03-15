РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В Королеве задержали сиделку, которая похитила из квартиры ювелирные украшения на 500 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от местной жительницы о краже ювелирных изделий из квартиры на улице Комсомольской. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 35-летняя неоднократно судимая жительница одной из республик ближнего зарубежья, которая работала сиделкой у матери заявительницы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.