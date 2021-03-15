РИАМО - 15 мар. В Подмосковье около 112 тыс семей могут получить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Вопрос о выплатах губернатор поднял на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Важная тема — <...> выступление нашего президента по выплатам (детям - ред.) от трех до семи лет. Эти выплаты касаются 112 тыс семей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно сделать так, чтобы получить такую поддержку в регионе можно было просто, прозрачно и без лишних справок.

«Важно, чтобы каждая семья понимала, на какие выплаты может рассчитывать, и (могла - ред.) их своевременно получать», - заключил Воробьев.

В Подмосковье уделяют особое внимание помощи семьям с детьми. Так, с начала 2021 года выплату на покупку предметов и средств для ухода за новорожденными получили свыше 8,3 тыс семей.

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