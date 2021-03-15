РИАМО - 15 мар. Уборка снега и борьба с гололедом должна быть в приоритете у местных властей, коммунальщиков и дорожников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На эту тему поступает много обращений от граждан, уточнил глава региона.

«Хочу обратить внимание на уборку снега. Очевидно, что снежная зима, наступление весны, требует от наших коммунальных, дорожных служб по-прежнему максимальной вовлеченности и эффективной работы», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что снегоуборочная техника и план работы должны быть на высоком уровне.

«Все потенциально опасные, скользкие места, там, где было много снега, нужно взять под личный контроль. Сегодня это наиболее острая тема, которая обсуждается в социальных сетях», - заключил Воробьев.

В Подмосковье до 13 часов 16 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.