РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. С региональных дорог на территории подмосковных Люберец за минувшую неделю вывезли более 15 тысяч кубометров снега, сообщил в понедельник руководитель отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Валерий Марисов.

«На минувшей неделе региональные дороги Люберец убирали 78 рабочих и 53 единицы спецтехники. Всего вывезли 15 482 кубометра снега», - сказал Марисов.

Он добавил, что в округе ведется ямочный ремонт. На этой неделе его продолжат на Михневском шоссе.

Замглавы администрации Люберец Николай Покацкий отметил, что городские дороги убирали 109 рабочих и 74 единицы техники. Всего вывезли за неделю более 3,5 тысячи кубометров снега и льда, расчистили 64 километра обочины.

«Общая площадь проведенного за неделю ямочного ремонта составила 61 квадратный метр. Служба инспекции дорог работает в круглосуточном режиме», - заключил Покацкий.