РИАМО - 15 мар. Новые кровли по современным технологиям из инновационных материалов планируют сделать на 115 домах в Восточном административном округе столицы в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди подлежащих капитальному ремонту кровель - 82 плоские с отверстиями для воды и 33 с уклоном для стока воды.

«Во время ремонта полностью заменят покрытие, починят систему водостока и, где необходимо, утеплят чердачные перекрытия. Во время капремонта на кровлях всех типов меняют ограждения, а на плоских крышах, помимо самого покрытия, ремонтируют стяжку и систему внутреннего водостока», - говорится в сообщении.

Чердачное перекрытие в домах утепляют для того, чтобы поддерживать температурный режим и влажность, а также для улучшения энергоэффективности. Для этого используют минераловатные плиты.

Во время ремонта рабочие также заменят обрешетку, стропила, мауэрлат, люки и выходы на чердак и кровлю. Все деревянные детали обрабатывают огнебиозащитными составами.

Новые крыши домов будут сделаны из современных материалов и надолго исключат протечки.

Всего в Москве в 2021 году планируют капитально отремонтировать более 2,5 тысяч домов. В них заменят более трех тысяч лифтов и 1,3 тысячи крыш.