РИАМО - 15 мар. В районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенское в новой Москве завершили строительство шести корпусов жилого комплекса «Испанские кварталы-2», сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Комплекс возводят за счет средств инвестора. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. В настоящий момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

«К проверкам жилых домов привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Первые этажи домов с переменной этажностью будут использоваться для размещения магазинов, кафе или аптек. Всего в домах насчитывается 800 квартир. Для жильцов созданы внеквартирные кладовые.

Прилегающую к ЖК территорию благоустроили и озеленили. Здесь появились детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, гостевые парковки.

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