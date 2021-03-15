РИАМО - 15 мар. В районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенское в новой Москве завершили строительство шести корпусов жилого комплекса «Испанские кварталы-2», сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Комплекс возводят за счет средств инвестора. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. В настоящий момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
Первые этажи домов с переменной этажностью будут использоваться для размещения магазинов, кафе или аптек. Всего в домах насчитывается 800 квартир. Для жильцов созданы внеквартирные кладовые.
Прилегающую к ЖК территорию благоустроили и озеленили. Здесь появились детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, гостевые парковки.
Район круассанов и транспортной недоступности: москвичи о жизни в «Испанских кварталах»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии