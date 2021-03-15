РИАМО - 15 мар. Незаконную пристройку к хозяйственному зданию в виде колоннады обнаружили и снесли в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Самострой площадью более 500 «квадратов» находился районе Дорогомилово по адресу: площадь Победы, владение 3Е/2. Колоннада была пристроена к зданию коммунально-хозяйственного назначения площадью 811,4 кв. м.

«Сооружение имело площадь более 60% от площади основного здания, было возведено без получения на это необходимой разрешительной документации и с нарушением градостроительных норм и правил», – отметил начальник Госинспекции Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что нарушение нашли с помощью камер квадрокоптера. Сейчас территория Парка Победы свободна от самостроя.