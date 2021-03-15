РИАМО - 15 мар. В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского, который находится в Подмосковье, испытали новую конструкцию воздушного винта для авиационной техники, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Новая модель предполагает использование толкающей силы винта вместо тянущей для движения летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Изначально был разработан метод оптимального проектирования воздушных винтов, который применим для тянущей и толкающей схем. Далее на основе этого специалисты создали винт, который оптимизирован под заторможенный поток в следе за фюзеляжем.

Преимущества его расположения за фюзеляжем либо мотогондолой подтверждаются расчетами, экспериментами, следуют из импульсной теории винта. В эффекте имеется и обратная сторона, а именно увеличение сопротивления авиатехники в связи с уменьшением давления в хвостовой части.

Руководитель проекта, начальник отдела ФГУП «ЦАГИ», кандидат технических наук Виталий Губский отметил, что задача заключалась в поиске баланса между увеличением тяги и сохранением обтекаемости фюзеляжа. На текущий момент она выполнена и представляет собой задел для создания авиатехники в будущем.

Во время создания и проектирования винта специалисты улучшили его компоновку и получили не только увеличение тяги, но и снижение шума. Так, удалось подтвердить, что предложенная схема позволит увеличить скорость полета, а также снизит потребную мощность.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что ЦАГИ находится в числе ведущих центров авиационной науки в мире. Здесь объединяются прикладные исследования, фундаментальные науки, конструкторские разработки, производство, а также испытания опытных летательных аппаратов.

Она добавила, что в течение вековой истории институт располагается на передовой авиаразработок, а также технологий. Таким образом, в Жуковском создается основа будущего мирового авиастроения.

Исследование по внедрению силовой установки с толкающим винтом проводилось в связи с задачами среди которых увеличить внутреннее пространство летательного аппарата и размещение внутри фюзеляжа экотоплива.