РИАМО - 15 мар. Финалистами премии Москвы в области архитектуры и градостроительства в этом году стали 38 проектов, было прислано рекордное число заявок на участие, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Еще 10-15 лет назад сложно было представить, что Москва сможет продемонстрировать такое количество проектов высочайшего качества, способных конкурировать на серьезном международном уровне. Это свидетельствует о том, что работа по выстраиванию профессиональных ориентиров, в том числе в рамках архитектурной премии Москвы, ведется не напрасно», - отметил главный архитектор Москвы, председатель жюри Сергей Кузнецов.

Всего поступило 140 заявок. Финалисты были определены по номинациям. Полный список финалистов представлен на сайте.

Архитектурную премию Москвы учредил мэр столицы Сергей Собянин четыре года назад. Награду присуждают тем проектам, которые разрабатывают наиболее качественные архитектурно-градостроительные решения объектов капитального строительства.