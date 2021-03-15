РИАМО - 15 мар. Во время весеннего половодья уровень воды в реках Европейской части России будет преимущественно в норме или ниже нормы, при этом на некоторых реках на территории Подмосковья уровень воды может подняться выше обычного, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

«В Московской области так давно уже не было хорошего снега. В прошлом году снег установился только 17 января. В этом году ситуация была совершенно другая – хорошая зима, снежная. <...> Мы ожидаем, что максимальный уровень весеннего половодья на Оке на участке от Серпухова до Каширы будет на 1,7 – 1,8 метра выше нормы. Выше обычного будет и (уровень воды - ред.) на Клязьме – до 0,6 выше нормы, на Москва-реке у Коломны уровень воды будет выше нормы на 0,2 – 0,3 метра», - сказал Борщ.

Он добавил, что в целом в Европейской части России высота подъема воды весной будет преимущественно в норме или меньше нормы.

Пока активного «всплеска» тепла в Московском регионе не ожидается. Он произойдет в середине следующей недели, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной. Это произойдет после 23 марта.