РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В Люберцах более 17 тысяч человек приняли участие в воскресных гуляньях, посвященных проводам Масленицы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятия прошли во всех поселках округа. Глава муниципалитета Владимир Ружицкий, жители и гости Люберец окунулись в атмосферу старорусских гуляний, пекли блины, принимали участие в исконно русских забавах.

«Весело, дружно, с песнями и люберецкой удалью проводили Масленицу. Спасибо всем, кто разделил эту радость с нами! Ведь чем лучше проводишь зиму, тем скорее придет теплая, солнечная, такая долгожданная весна! А уже в понедельник начнется Великий пост - время очищения и смирения. Желаю всем православным пройти это испытание с легким сердцем. С праздником, дорогие люберчане! С началом весны!» - сказал Ружицкий.

В этот день в парках работали детские, игровые и спортивные площадки, ярмарки, проводились кулинарные мастер-классы. Закончился праздник традиционным сожжением чучела Масленицы.

Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Масленица была воспринята христианской церковью как религиозный праздник и получила название Сырной или Сыропустной недели, так как приходится на неделю, предшествующую Великому посту.