РИАМО - 15 мар. Среднесуточная температура воздуха в Московском регионе станет положительной после 23 марта, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная с субботы-воскресенья у нас погода с переменной облачностью без осадков. Температура воздуха начнет понижаться, будет морозно – порядка минус 3-5 градусов. Дневная температура составит около нуля», - сказала Позднякова.

По ее словам, пока активного «всплеска» тепла не ожидается - он произойдет в середине следующей недели, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.

В понедельник в столичном регионе ожидается до плюс 5 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 м/с, местами - 12-14 м/с.