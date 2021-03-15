РИАМО - 15 мар. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует провести с июля текущего года и до конца 2022 года эксперимент, согласно которому продаваемые через интернет-магазины игрушки должны будут иметь сертификаты безопасности, пишет в понедельник газета «Известия».

Речь идет именно о продукции из Китая, цена которой не превышает 300 рублей. Такие игрушки могут пропасть из оборота в РФ и других стран ЕАЭС.

«На национальном уровне каждой страны определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы», - говорится в сообщении.

Компании, продающие игрушки, будут обязаны уведомлять покупателей о том, что вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС. Сейчас покупатели могут и сами запрашивать сертификаты у иностранных продавцов. У части ритейлеров такие бумаги есть, но у продающих товары эконом-сегмента их может и не быть. Сертификация не бесплатна, а это значит, что она может сказаться на цене товаров.

В ЕЭК уже подготовили предложение по проведению эксперимента, но пока окончательное решение не принято.