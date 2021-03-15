РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Около 1,5 тысячи человек вышли на уборку улиц в подмосковных Люберцах на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«С 9 по 14 марта в уборке улиц участвовали 243 единицы спецтехники и 1,5 тысячи человек. Всего за неделю использовали 22 тонны реагентов», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что также провели проверку качества содержания подрядными организациями придомовых территорий. На прошедшей неделе по данному вопросу поступило 98 обращений. Самое большое количество жалоб поступило на УК «ПИК-Комфорт», «Теплолюб» и «Содействие».

Гаджиев уточнил, что проводилась работа по предотвращению запаркованности возле мусорных баков. Был разработан проект работ по эвакуации автомобилей, мешающих вывозу мусора, его прорабатывают с ГИБДД. Также устанавливают знаки запрета парковки, нарушителей штрафуют.