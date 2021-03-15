РИАМО - 15 мар. Четыре велофестиваля пройдут в Москве в этом году, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В этом году, по просьбам москвичей, мы вернем велофестивали. Если не будет сложностей с коронавирусом, то проведем их 4 раза», - сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Весенний пройдет 23 мая, ночной — 10 июля, осенний — 5 сентября, зимний — 12 декабря.

Между тем, в столице уже начали готовиться к запуску велопроката, если повезет с погодой, то его откроют раньше. В этом сезоне будет на 1 тысячу велосипедов больше, в том числе появятся 500 электровелосипедов. Еще установят 67 новых прокатных станций в разных районах города. Также пополнится и парк самокатов.

Кроме того, в планах расширение велоинфраструктуры. Например, появится более тысячи парковок для личных велосипедов. А в районах Академический, Марьино, Отрадное и Строгино создадут до 100 км новых временных велополос.

Также в этом году начнут реализовывать первый этап проекта «Зеленое кольцо». Велоинфраструктура появится на участке от МЦД Щукинская до Тимирязевского парка и МЦК Коптево.

Свои предложения по развитию велоинфраструктуры и проведению тематических мероприятий москвичи могут отправлять специальному боту в Telegram - @to_deptrans_bot.