РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1036 человек, всего с начала пандемии в городе выздоровели 921 424 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 1353 случая заражения коронавирусом, госпитализировано 626 человек, скончался 51 пациент.

В Москве продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Прививку можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Процедура занимает немного времени и проводится бесплатно.

За последние сутки в 83 регионах России выявлено 9437 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 4 400 045 случаев заражения, за весь период пандемии скончалось 92 494 Covid-пациента, выздоровели 4 003 576 человек.

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Текстовая трансляция

15 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.