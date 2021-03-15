РИАМО – 15 мар. С 10 по 13 марта в городском округе Краснознаменск прошла тематическая ярмарка «Широкая Масленица в Московской области», сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости ярмарки смогли пробрести разнообразные продукты питания, товары народного промысла и сувенирную продукцию, а также отведать праздничные блины.

В ярмарке приняли участие предприниматели города Москвы, Московской, Тверской, Рязанской областей. Всего на ярмарке было размещено 96 торговых места.

12 марта кроме ярмарочной торговли для посетителей была проведена праздничная программа с музыкальным сопровождением и выступлением ансамбля «Люба-Мила».