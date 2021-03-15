РИАМО - 15 мар. Московская область заняла восьмое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы с показателем 4%, рейтинг подготовлен РИА Новости.

Уровень безработицы по итогам ноября 2020 - января 2021 года в целом по стране составил 5,9%, увеличившись на 1,3 процентного пункта по сравнению с годом ранее. Число безработных составило 4,46 млн человек.

Так, самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Ямало-Ненецкого (уровень безработицы 2,5%), Ханты-Мансийского (3,2%) автономных округов, а также Санкт-Петербурга (3,3%).

Далее в рейтинговой таблице расположились Татарстан (3,3%), Москва (3,4%), Чукотский автономный округ (3,7%), Брянская область (3,9%), Московская область (4%), Хабаровский край (4%). Замыкает топ-10 Тульская область с показателем безработицы в 4,1%.

Самые высокие показатели безработицы зафиксировали в Ингушетии (31,6%), Чечне (20,6%) и Туве (16,9%).

Как отметили исследователи, существенное давление на рынок труда в России оказал «вирусный» кризис, ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения большинства предприятий к работе в привычном режиме.

Эксперты считают, что к концу 2021 года уровень безработицы в РФ может составить около 5%, ситуация на рынке труда будет улучшаться по мере восстановления экономики.

Подмосковный бизнес достойно преодолел «вирусный» кризис>>