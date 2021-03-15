РИАМО - 15 мар. За текущий день на территории Москвы и Подмосковья выпадет около 2 миллиметров осадков, что составляет около 6% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве и области за ближайший день выпадет около 2 миллиметров осадков. Осадки будут в виде снега и мокрого снега», - сказала Позднякова.

Месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра.

В понедельник в Москве и Московской области температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 м/с, местами - 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.