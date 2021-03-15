РИАМО - 15 мар. За минувшие сутки в столице выявили 1353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии в столице зафиксировали 1 001 747 случаев заражения Covid-19.

В Москве продолжается кампания по вакцинации населения. Прививку от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для вакцинации нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Сама процедура занимает немного времени и совершенно бесплатна.

С 8 марта в Москве отменили самоизоляцию для горожан старше 65 лет, их социальные карты также разблокировали.

За последние сутки в 83 регионах России выявлено 9437 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировали 4 400 045 случаев коронавируса. За весь период пандемии скончалось 92 494 Covid-пациента, выздоровели 4 003 576 человек.

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Текстовая трансляция

15 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 9 437 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 627 больных. В Москве - 1353.

- Пострадавшие от пандемии отрасли начали восстанавливаться в Москве. На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

- Цифровой ассистент помогает столичным врачам лечить Covid‑пациентов. Врачи используют цифровой алгоритм News2 для лечения пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы.