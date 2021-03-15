РИАМО - 15 мар. За первую неделю марта наибольший рост в Москве показали те сегменты торговли, которые относятся к пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, в том числе торговля транспортными средствами и запчастями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве также отмечается восстановление и других отраслей, пострадавших от пандемии. Так, за первую неделю марта среднесуточный оборот отраслей, в числе которых гостиничный бизнес, туризм, общепит, культура, спорт, бытовые услуги и отдельные сегменты розничной торговли, достиг 12,2 млрд рублей, что на 24,3% больше показателей предыдущей недели и на 2,3% — аналогичной недели прошлого года.

«Росту темпов восстановления, помимо ослабления ограничений, способствовали антикризисные меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на пострадавшие отрасли, а также увеличение платежеспособного спроса населения, который во многом определяется ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На 10 марта число безработных снизилось с начала года на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%.

Самый серьезный рост за неделю марта показали розничная торговля автотранспортными средствами и запчастями, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Так, среднесуточные обороты в пострадавшей от пандемии торговле за период с 1 по 7 марта выросли на 34,5% и на 43,3% превысили показатель аналогичной недели предыдущего года.

«Рост среднесуточных оборотов в бытовых услугах достиг за неделю 16%, за год — 4,3%, в стоматологических клиниках — 1,5% и 17,8% соответственно», — уточнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

При этом выручка туристических агентств и отелей выросла на 19,1%, в транспортных организациях также отмечается рост на 14,4%. Выручка организаций общественного питания увеличилась на 2,5%. В то же время эти сферы пока не вернулись к показателям прошлого года.

Также пока не восстановились сферы культуры, организации досуга и спорта, которые показали снижение среднесуточных оборотов на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Оборот малого и среднего бизнеса, к которому относится пострадавшие от Covid-19 отрасли, за первую неделю марта составил 8,1 млрд рублей — это 16,8% больше, чем было на прошлой неделе, а также на 1,5% больше показателя аналогичной недели 2020 года.