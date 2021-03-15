РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В понедельник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по вокалу «Путешествие в царство артикуляции», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие проведет руководитель вокальной студии «Фантазия» Юлия Ядровская.

«Начало в 16:30. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, строение 30.