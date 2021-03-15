РИАМО - 15 мар. Специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудили административное дело из-за загрязнения Москвы-реки в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомство обратился местный житель, который заметил загрязнение.

«Как выяснилось, сброс стоков происходит из коллектора, предположительно, бесхозного. Поскольку Москва-река подлежит федеральному надзору, мы направили информацию в Росприроднадзор, который сегодня расследует данный факт», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Коллектор ранее принадлежал предприятию, которое сейчас находится на стадии ликвидации. На его месте создано несколько новых организаций, в том числе занимающихся производством.

Статья 65 водного кодекса запрещает стоки в границах водоохранных зон. За это нарушение для юрлиц предусмотрено наказание в размере от 300 до 500 тысяч рублей.