Совсем недавно в мире отметили Восьмое марта. Для кого-то это праздник цветов и любви, а для кого-то – день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. На дворе XXI век, но во многих странах до сих пор ущемляют людей по гендерной принадлежности – девушки оказываются не в лучшем положении. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» составили подборку книг о сильных женщинах и их борьбе против исторически сложившихся предубеждений.

Дебора Фельдман «Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней»

сайт "Читай-Города"

«Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней» – автобиография Деборы Фельдман. Девушка росла в общине, где придерживались самого консервативного направления иудаизма. Ей нельзя было читать нерелигиозные книги, смотреть фильмы, ходить в театр, получать светское образование, пользоваться Интернетом и носить современную одежду. В 17 Дебору выдали замуж за незнакомого человека, в 19 у нее появился ребенок – тогда она поняла, что хочет для своего сына лучшего будущего и решила покинуть общину и начать жизнь с чистого листа. Книга легла в основу нашумевшего одноименного сериала от Netflix.

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Мелинда Гейтс «Момент взлета. Истории женщин, которые бросили вызов патриархальному обществу»

сайт "Читай-Города"

Мелинда Гейтс – американская предпринимательница, филантроп, супруга Билла Гейтса, входит в топ-100 самых влиятельных женщин по версии Forbes. Ее книга «Момент взлета. Истории женщин, которые бросили вызов патриархальному обществу» рассказывает о девушках, лишенных возможности выбирать, кого любить, когда рожать, какое получать образование и как распоряжаться деньгами. Несмотря на то, что за окном XXI век, во многих странах женщин до сих пор держат в заточении культурных предрассудков и гендерной принадлежности. Чтобы выбраться из своеобразной тюрьмы, им пришлось переступить через исторически сложившиеся шаблоны и научиться быть свободными.

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Ирина Фуфаева «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция»

сайт "Читай-Города"

В Интернете и СМИ уже долгое время не утихают споры на тему употребления феминитивов. Кто-то считает, что их появление – вполне нормальное и объяснимое явление, а кто-то с пеной у рта доказывает, что эти слова только портят облик русского языка. Ирина Фуфаева – лингвист. В своей книге «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» она объясняет, как в нашем языке появляются новые слова, почему людям привычно использовать определенные окончания, а также развенчивает некоторые мифы, связанные с феминитивами.

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Мэй Маск «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни»

сайт "Читай-Города"

Мэй Маск – 72-летняя модель, мать троих детей (один из них – знаменитый Илон Маск). В своей первой книге «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» она затрагивает темы, волнующие многих представительниц прекрасного пола, – как бороться с жесткими гендерными стандартами, сохранить здоровье и красоту, быть хорошей матерью и одновременно строить карьеру, любить жизнь в любом возрасте.

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Мишель Обама «Becoming. Моя история»

сайт "Читай-Города"

«Becoming. Моя история» – мемуары бывшей первой леди Соединенных Штатов Америки. Издание было переведено на 32 языка, 10 месяцев держалось на первой строчке самого престижного книжного рейтинга Amazon и разошлось тиражом более 3 миллионов экземпляров. Здесь Мишель Обама впервые рассказывает о том, с какими трудностями и удивительными вещами ей пришлось столкнуться в то время, когда ее муж стремительно строил политическую карьеру.

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Бьянка Мараис «Пой, даже если не знаешь слов»

сайт "Читай-Города"

По сюжету, протест школьников против апартеида (официальная политика расовой дискриминации. – Прим. ред.) в Йоханнесбурге переплетает судьбы двух людей – девятилетней девочки Робин из благополучной белой семьи и чернокожей Бьюти, в одиночку пытающейся поднять троих детей. Они оказываются в одном доме. Робин мечтает стать детективом, и у нее появляется возможность проявить себя в деле: она чувствует, что Бьюти что-то скрывает. Девочка не догадывается, к каким трагичным последствиям может привести ее игра.

Из-за освещения темы неравенства людей с разным цветом кожи дебютный роман «Пой, даже если не знаешь слов» Бьянки Мараис многие сравнивают с «Прислугой» Кэтрин Стокетт.

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Ким Мишель Ричардсон «Книжная дама из Беспокойного ручья»

сайт "Читай-Города"

В годы Великой депрессии в штате Кентукки организовывают конную библиотечную службу. Основная цель проекта – создание новых рабочих мест и повышение грамотности населения. Главная героиня романа – Мэри Кюсси Картер – всадница, доставляющая книги в разные уголки края. Часто ее путь пролегает через непроходимые леса и дебри человеческих предрассудков – девушка имеет голубоватый оттенок кожи, а многие относятся к этому с презрением и даже ненавистью.

«Книжная дама из Беспокойного ручья» Ким Мишель Ричардсон – еще одно произведение о том, как «другим» людям приходится доказывать свое право на существование.

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Мег Вулицер «Женские убеждения»

сайт "Читай-Города"

В Сети роман Мег Вулицер называют манифестом, призывающим женщин не бояться и не молчать. По сюжету, 18-летнюю первокурсницу Грир Кадецки берет на работу знаменитая феминистка Фэйт Фрэнк – ей 63 года, она мудра и уверена в себе. Девушка восхищается своей наставницей, впитывает ее идеи и убеждения, однако спустя какое-то время женщины меняются ролями лидера и ученика. «Женские убеждения» – это история об амбициях, жертвенности и поиске смысла жизни.

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Аглая Датешидзе «Жила-была девочка»

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Аглая Датешидзе – врач-психотерапевт. «Жила-была девочка» – сборник терапевтических сказок, в которых каждый может увидеть себя, свои страхи и собственное поведение. Со слов автора, основой историй выступают парадоксы этого мира, заключенные ею в ироничную форму.

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Марина Степнова «Сад»

«Сад» Марины Степновой – роман о русских аристократах, живущих во времена правления Александра III. По сюжету, в семье Борятинских происходит неожиданное событие – страсть, вновь возникшая между немолодыми супругами, приводит к поздней беременности княгини. Несмотря на все переживания, на свет появляется маленькая Туся. Однако девочка разрушает, казалось бы, идеальную семью. Она позволяет себе быть свободным человеком в строгих рамках общества, полных условностей – сама выбирает, чем заниматься, кого любить, а кого ненавидеть.